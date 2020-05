Mara Venier rivela che a dicembre suo marito Nicola Carraro ha avuto una forte polmonite, ma ora sta meglio anche se confessa di essersi molto preoccupata

Mara Venier, presentatrice di Domenica In, svela che suo marito Nicola Carraro ha avuto una forte polmonite a dicembre. Intervistata ai microfoni di ‘Libero‘, la conduttrice Rai rivela di aver avuto molta paura per l’uomo, produttore cinematografico. Queste le parole della donna.

“Nicola ha avuto una polmonite molto grave a dicembre. Era a Santo Domingo – rivela –. Ha cominciato con febbre, poi è andato in ospedale. Il professore del Gemelli ha visto la lastra, ha detto che era grave. Facevo Domenica In ed ero distrutta“. Mara quindi prosegue. “Ma lui ce l’ha fatta, l’ha superata. È tornato a Roma prima di Natale e siamo andati al Gemelli“.

LEGGI ANCHE —> Loredana Lecciso | rompe la noia della quarantena e si sbottona | FOTO

Mara Venier e il dubbio sulla malattia del marito: “Non è che ha avuto il Coronavirus?”

La stessa confessa il dubbio sulla malattia del marito. “Ma adesso, con il senno di poi, penso. Non è che ha avuto il Coronavirus?“. La conduttrice del famoso varietà domenicale aggiunge rivelando dettagli su quella settimana, quando l’emergenza Covid-19 è esplosa. “Quella famosa in cui è scoppiato tutto. Il vice ministro Sileri era risultato positivo, dovevo averlo ospite, mi sono molto spaventata – dichiara –. Avevo tredici persone in studio“.

La donna aggiunge. “Da quella giornata gli ospiti in studio non ci sarebbero più stati. Ho pensato sinceramente di fermarmi – rivela – . Poi, parlando, con il direttore di rete Coletta e il direttore generale Salini, ho cambiato idea“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

LEGGI ANCHE —> Asia Argento, lato B in primo piano: lo scatto infiamma il web – FOTO

Mara dunque conclude. “Mi hanno dato la forza di tornare. Ero molto spaventata per me, faccio parte dell’età a rischio“.