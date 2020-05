Ancora una volta Naike Rivelli provoca su Instagram, riuscendo anche a stupire. Stavolta si presenta come mai ha fatto prima.

I post di Naike Rivelli sono diventati famosi per essere tutti all’insegna della provocazione. Provocazione che avviene a volta per denunciare qualcosa che non va, a volte per divertimento. Ed a volte per entrambi i motivi.

In una delle immagini pubblicate sul suo profilo Instagram spicca anche una posa del tutto particolare e molto orientaleggiante. In essa vediamo la figlia di Ornella Muti dare vita a conformazioni laocoontiche. Lei è come sempre molto bella, e difatti su questo aspetto sono concordi anche i suoi haters. Che a Naike contestano il fatto di essere a volte fuori dalle righe in maniera fin troppo vistosa ed anche volgare. Lei però non se ne cura e continua ad andare per la sua strada.

Naike Rivelli, il post in cui appare ‘da aliena’

Visualizza questo post su Instagram Non trovo le mutande pulite 🙈🤪🤣 #repost @francescamilanouk Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli) in data: 11 Mag 2020 alle ore 3:24 PDT

Nello scatto in questione la vediamo svestita, immersa in una luce scura tra il viola ed il blu e con tante raffigurazioni di galassie a ricoprirne parti del corpo. La influencer scrive: “Siamo tutti visitatori di questo tempo, questo posto. Siamo solo di passaggio. La nostra missione qui è di osservare, di imparare, di crescere, di amare… e poi ritorniamo a casa”

