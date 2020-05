Nina Palmieri: carriera, età e vita privata dell’inviata

Chi è Nina Palmieri? Tutte le curiosità sulla reporter e poi inviata e conduttrice delle Iene. Dalla carriera alla vita privata

Nina Palmieri, classe 1976, nata in Abruzzo è una delle inviate e conduttrici delle Iene, uno dei programmi più seguiti d’Italia. Il suo vero nome è Giovanna, ma tutti la chiamano Nina. Conosciuta prima per il programma BluNotte Misteri Italiani, poi dal 2000 come inviata de Le Iene. La donna, laureata in Lettere, dopo l’università ha iniziato subito a collaborare con testate radiofoniche e giornalistiche. Grazie ad uno stage ha lavorato a fianco di Carlo Lucarelli, nel celebre programma BluNotte, in qualità di autrice e regista. Nella sua formazione non mancano viaggi, esperienze che l’aiuteranno ad approdare nella squadra de Le Iene. Nelle sue prime collaborazioni in tv, Nina non appare mai in prima persona, resta dietro le quinte ad osservare e scrivere quello che sarà il suo futuro. Nel 2010 la donna ha fatto un provino per il Sex Education Show, programma di educazione sessuale sul canale Fox Life. Il provino ha reso ufficialmente Nina un volto televisivo.

Nina Palmieri, la vita privata della Iena

Da tutti conosciuta per i suoi servizi, ma chi è Nina Palmieri quando non fa la Iena? La donna è compagna e mamma. Il suo fidanzato non è mai apparso in televisione e solo in alcuni momenti sui social, probabilmente quando è nata la loro bambina Amanda. La giornalista è rimasta incinta all’età di 40 anni, ed ha dichiarato di essere al quarto mese di gravidanza in seguito a un servizio de Le Iene dove si era occupata di documentare il procedimento del congelamento degli ovuli. Aveva anche asserito che avrebbe ricorso a tale tecnica per assicurarsi di poter diventare mamma in futuro.

Nina ha molti fan e tutti la adorano per il suo modo di lavorare e di legarsi alle persone. E’ raggiante, solare e simpatica.