Prova costume per Sara Croce, il dettaglio che non sfugge – FOTO

Sara Croce si diletta nella prova costume, i fan vanno in visibilio: un dettaglio in particolare non sfugge all’attenzione di tutti

E’ entrata rapidamente nel cuore dei telespettatori per le sue apparizioni ad ‘Avanti un altro’. La modella Sara Croce ostenta una femminilità e una sensualità prorompenti e sta acquistando un seguito sempre maggiore sui social. Con l’avanzare dell’estate, poi, la bionda classe 1998 dimostra di avere decisamente una marcia in più.

Sara Croce, la prova costume è super

E lo dimostra con una prova costume che lascia veramente il segno. Uno scatto molto particolare, che lascia intravedere delle forme davvero esplosive. La posa ammiccante di Sara, distesa sul prato, poi fa il resto. Abbiamo una nuova celebrità pronta ad esplodere su Instagram, non ci sono dubbi.

In particolare, un dettaglio richiama l’attenzione degli osservatori. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, insomma già una vera e propria fedelissima di Paolo Bonolis, sembra avere un curioso tatuaggio sul braccio destro, un trifoglio. Tutta colpa dell’effetto ottico. Osservando bene infatti, si capisce che si tratta semplicemente di una piccola piantina presente sul terreno, ma che sembra davvero aderire perfettamente al suo braccio. Come che sia, una foto che fa davvero sognare e viaggiare con la fantasia. Like e commenti si sprecano.

