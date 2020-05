Il razzo cinese ‘Lunga Marcia 5B’ sta per precipirare sul nostro pianeta a seguito di un imprevisto. Già triangolata la posizione della sua caduta.

Il Cnr, Consiglio Nazionale di Ricerca, fa sapere grazie al professor Luciano Anselmo, ricercatore presso l’istituto, che sta avvenendo un rientro anomalo sulla Terra di un razzo lanciato una settimana fa dalla Cina.

Si tratta del vettore ‘Lunga Marcia 5B‘, soggetto però ad un improvviso malfunzionamento. Questo farà si che avvenga un impatto non previsto al suolo, qualora il razzo cinese non debba invece finire in mare. Alcuni scienziati hanno già previsto con un certo margine di previsione dove dovrebbe cadere l’apparato tecnologico di concezione asiatica. Di sicuro il contatto non avverrà con l’Italia e l’Europa.

Più probabile che la cosa interessi la vasta porzione di pianeta compresa tra Stati Uniti, Australia ed Africa, con nel mezzo una enorme area costituita dalle acque degli oceani Pacifico ed Atlantico. Pressoché prossimo allo zero invece il rischio eventuale che questo rientro inaspettato sul nostro pianeta possa portare al sorgere di incidenti e magari anche di vittime. Anzi, sembra proprio verosimile che avrà luogo un violento ammaraggio. Nelle immagini a corredo dell’articolo ci sono il razzo cinese ‘Lunga Marcia 2F’ e quello 3B, lanciati tra il 2016 ed il 2017.

-4 ore al rientro incontrollato del primo stadio #LongMarch5B

Probabile luogo: Oceano Atlanticohttps://t.co/CLddxw6StM pic.twitter.com/Q8ReNN3n8r — Alive Universe (@_AliveUniverse) May 11, 2020

