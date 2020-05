Fase 2, le linee guida Inail per la riapertura ristoranti: prenotazioni obbligatorie e distanziamento di 4 metri quadrati

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus ha avuto il via libera lo scorso 4 maggio. Da quel momento l’Italia ha cominciato il suo percorso verso l’auspicata normalità. Fino a oggi sono varie le attività che hanno ripreso a lavorare. Altre invece sono ancora con le serrande abbassate.

Bar e ristoranti invece, pur avendo ripreso a lavorare in modalità delivery e con l’asporto, non possono ancora dirsi pienamente soddisfatti. Infatti non è ancora possibile servire le consumazioni cibo o bevande dentro i locali, ma solo entrare per ritirare l’ordine già prenotato. Il tutto resterà in vigore almeno fino al 18 maggio. Allora potrebbero aprire al 100% bar, ristoranti e parrucchieri.

Riapertura ristoranti, le regole anti Covid-19 fornite dall’Inail

Ebbene, quanto alle regole da rispettare nei ristoranti, l’Inail ha fornito alcune linee guida per evitare possibili contagi. La regola numero uno sarà quella del distanziamento, come avviene in ogni locale. La distanza tra i clienti dovrà essere di almeno 4 metri quadrati tra un cliente e l’altro. Una ipotesi alternativa potrebbe essere quella di utilizzare misure come barriere divisorie. Fuori dai locali invece si potranno evitare grandi attese e assembramenti grazie a modalità come la prenotazione obbligatoria.

Sarà obbligatorio utilizzare la mascherina tranne ovviamente quando si consumerà il pasto. L’uso del dispositivo sarà un obbligo nel momento in cui si pagherà alla cassa, si utilizzeranno i servizi igienici oppure quando ci si sposterà dal proprio tavolino. L’Inail sottolinea che si potranno usare menu secondari.

Per esempio questi potranno essere scritti su lavagna oppure su fogli monouso ovvero si potranno consultare su app favorendo l’utilizzo di pagamenti elettronici.