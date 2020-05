Rughe e invecchiamento: i 5 alimenti che aiutano a restare giovani. Rincorriamo tutti l’eterna giovinezza, ma lo sapevate che anche l’alimentazione è fondamentale per questo?

L’invecchiamento della pelle e le rughe d’espressione sono alcuni dei problemi che si presentano, soprattutto e in particolar modo dopo i 40 anni. Un problema che colpisce tutti, sia uomini che donne.

Sigfrido Ranucci: vita e carriera del conduttore –> LEGGI QUI

Gli alimenti che ci proteggono dalle rughe e dall’invecchiamento

Tra i tanti alimenti che possiamo consumare per avere un effetto anti-età sulla nostra pelle troviamo i mirtilli. Questi contengono una grande dose di Vitamina C e Vitamina A. Diversi studi hanno studiato che i mirtilli hanno la capacità di ridurre la perdita di collagene e di conseguenza la pelle resta più tonica.

Poi ci sono gli spinaci. Questa verdura infatti idrata la pelle, grazie al grande contenuto d’acqua e di conseguenza la rende molto più elastica. Un altro alimento anti-età molto utile sono le noci, infatti queste sono ricche di Omega 3. Le noci sono ricche di antiossidanti e rafforzano la membrana cellulare.

Abbiamo anche il melograno. I semi di questo frutto sono ricchi di Vitamina C che aiuta a controllare i radicali liberi. Anche i peperoni possono essere utili, perché contengono carotenoidi che sono davvero ottimi per proteggere la nostra pelle dall’inquinamento e dai raggi ultravioletti. Questi agenti ambientali, sono molto dannosi per la nostra pelle e alcuni alimenti possono proteggerla.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Elettra Lamborghini | e tutto è bollente | lei lava la sua auto così | FOTO