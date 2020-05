Parla Sabrina Salerno. La cantante ligure confessa di avere ricevuto una proposta decisamente esplicita da un personaggio molto noto e ‘molto fidanzato’.

È bellissima oggi come allora, Sabrina Salerno. La cantante ligure incanta migliaia di fans in Italia ed anche all’estero con una bellezza che appare come immobile nel tempo. Erano gli anni ’80 quando la genovese si fece conoscere con le sue hit scatenate, accendendo le serate in discoteca di tanti delle giovani generazioni di allora.

Ed il ritmo travolgente è rimasto anche a 30 anni di distanza. Al pari del suo fascino. La stessa Sabrina Salerno svela di avere avuto diversi flirt, mai importanti ad eccezione di quello che l’ha portata a conoscere ed a sposare Enrico Monti nel 1992. I due stanno insieme da lungo tempo dunque, e hanno anche un figlio di 16 anni, Luca.

Sabrina Salerno: “Un vip di 21 anni famoso in tutto il mondo ci ha provato con me”

Ma la Salerno parla anche degli effetti collaterali connessi al fatto di essere un personaggio pubblico. Alla trasmissione di Rai Radio 2 ‘I Lunatici’, lei dice di interagire molto con i fans sui social network. “Ma blocco chi mi scrive cose strane. La quarantena non ha fatto bene a certe persone, devo dire. C’è gente che pensa di essere sposata con me, mi tartassa con decine di messaggi al giorno, come se io fossi sua moglie. Mi chiedono che faccio, mi chiamano amore mio, ma per fortuna è solo la minoranza. Poi penso che nemmeno sanno di potere essere bloccati. Con il resto della mia fanbase invece il rapporto è splendido”.

Poi ecco una parte di particolare interesse. “In passato mi è capitato che un personaggio molto famoso in tutto il mondo, di 21 anni e fidanzato con una modella, ci abbia provato con me. La cosa mi ha sconvolta”.