Mistero totale sulla sorte di una scienziata scomparsa in Cina. La dottoressa Shi Zhengli lavorava in un laboratorio proprio a Wuhan.

Fa discutere il caso della scienziata scomparsa in Cina. Lei è Shi Zhengli, ha 55 anni ed il suo nome è noto in patria per gli studi compiuti nell’ambito della virologia.

La dottoressa presiedeva il la direzione del centro Nuove Malattie Infettive a Wuhan, in quello stesso laboratorio messo sotto accusa nei giorni scorsi da Donald Trump e dai suoi stretti collaboratori. La donna stava compiendo degli studi sul Coronavirus, mentre in passato aveva messo in risalto la presenza dei virus responsabili di malattie come la Sars e la Mers. Ed i pipistrelli come loro veicolo principale, con i rispettivi virus che hanno compiuto il salto di specie arrivando all’uomo.

Scienziata scomparsa, la Cina forse l’ha zittita in maniera drastica oppure è fuggita

Si ritiene che la scienziata scomparsa sia stata messa a tacere dal governo di Pechino. Oppure che lei stessa abbia scelto di scappare dalla Cina per rifugiarsi in Europa. Voci non confermate ritengono che Shi Zhengli possa avere trovato riparo in Francia, portando con se della documentazione importante sugli studi compiuti negli ultimi mesi. Lei ritiene che il virus sia sorto in natura e che abbia colpito l’uomo dopo una invasione della nostra specie di habitat dove sono presenti animali selvatici portatori di malattie. Questa situazione di malattie animali che finiscono con l’infettare la specie umana è chiamatain gergo ‘zoonosi’. Ed è anche l’opinione di una collega di Shi Zhengli, che con lei ha lavorato a Wuhan. “Ho sentito Shi la scorsa settimana, ritiene che il Covid non può essere di creazione artificiale. I campioni in nostro possesso dimostrano come sia naturale”, ha affermato la dottoressa Joanna Mazet dell’Università della California”.

La sparizione della dottoressa è molto recente e si attendono aggiornamenti in merito.