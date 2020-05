Silvia Romano, orologio d’oro al polso: ma è una bufala

Silvia Romano dal suo rientro in Italia vittima di attacchi e insulti, nuova bufala sulla cooperante tornata a casa: non aveva un orologio d’oro, è falso

Il salvataggio di Silvia Romano, la cooperante sequestrata per 18 mesi dal gruppo islamista di Al Shabaab, e il suo rientro in Italia avrebbero dovuto essere accolti come una buona notizia. Invece, è diventata l’ennesima occasione per vomitare polemiche, accuse, insulti. La sua figura è al centro di molte opinioni controverse, relativamente alla sua conversione alla fede islamica, al pagamento del riscatto, al suo matrimonio e alla sua presunta gravidanza e altro ancora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Silvia Romano, la procura di Milano apre un’inchiesta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Impiccatela”, il consigliere comunale “consiglia” su Silvia Romano

Silvia Romano, tra insulti e bufale: ennesima fake news

Opinioni e speculazioni, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore, si tratta di attacchi gratuiti alla sua persona, che non tengono minimamente in conto di lei come persona e di cosa abbia passato in questo periodo. Già arrivati numerosissimi insulti e minacce che hanno spinto le autorità ad aprire una indagine. Moltissime inoltre le fake news che si sono già rincorse su di lei, tra queste una secondo cui la ragazza avrebbe indossato un Rolex d’oro al momento del suo ritorno in Italia. Una notizia che avrebbe fomentato l’indignazione di quanti sostengono che le condizioni della ragazza in prigionia non fossero terribili come da tutti asserito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Silvia Romano | Enrico Mentana la difende dagli incredibili insulti | FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Selvaggia Lucarelli su Silvia Romano: “Riscatto pagato con le sanzioni dei cretini del lockdown”

In particolare, è stato sostenuto che la giovane volontaria portasse al polso un Rolex Lady Oro, con cinturino in pelle di coccodrillo. Anche in questo caso, si tratta di una falsità. Lo spiega il sito Bufale.net, ormai specializzato nello smontare informazioni tendenziose. Le immagini infatti mostrano che lei indossa un orologio con un quadrante rettangolare. Ebbene, il Rolex di cui si è parlato ha invece una forma completamente diversa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter