Veronica Ruggeri: Carriera, età e fidanzato dell’inviata de ‘Le Iene’

Veronica Ruggeri: Carriera, età e fidanzato. Tutto ciò che c’è da sapere sulla giovane inviata de ‘Le Iene’.

Veronica Ruggeri, giovane inviata de Le Iene, è nata a Borgotaro, in provincia di Parma il 14 maggio del 1991, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha studiato al Liceo Scientifico e subito dopo si è interessata alla carriera militare ma ha frequentato poi la facoltà di Economia. Nel 2011 ha partecipato a Miss Italia ed è arrivata in finale. Nel 2013 ha incominciato a lavorare come inviata per Le Iene, programma che l’ha resa popolare.

Veronica Ruggeri, la vita privata dell’inviata delle Iene

Soporifera. Dotto💙

Veronica è molto seguita su Instagram e tiene sempre aggiornati i suoi follower con tanti post sui suoi servizi e diversi selfie di vita quotidiana e dei suoi viaggi. A ottobre 2017 il settimanale Chi ha mise in giro la voce di una relazione tra Veronica Ruggeri e Stefano Corti. Il collega inviato della trasmissione Le Iene.

Ma presto, la voce della relazione tra la Ruggeri e Corti è diventata ufficiale. A febbraio 2019 però i due hanno annunciato la separazione sui social.

Adesso la Ruggeri è fidanzata con Nicolò De Devitiis, 30 anni, nato a Roma il 6 luglio sotto il segno zodiacale del Cancro e prima era conosciuto come il primo bike blogger italiano: si divertiva a fotografare le biciclette sfruttando le sue due passioni: fotografia e ciclismo.