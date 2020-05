Bus in fiamme nella Capitale, paura in galleria

A Roma un altro bus in fiamme e tanta paura alla prime luci dell’alba. Il fatto accaduto all’interno della Galleria Giovanni XXIII. Anche un intossicato per fumo

Un altro bus va in fiamme nella Capitale. È successo questa mattina alle prime ore dell’alba all’interno della Galleria Giovanni XXIII. Erano più o meno le sei del mattino quando il mezzo del trasporto pubblico si è infiammato. Sarebbe uno degli autobus Atac che effettuano la linea 46 che proseguiva nella direzione di marcia che porta verso Pineta Sacchetti e Trionfale.

Tanto il fumo in galleria che è stato necessario chiudere il tratto in entrambe le direzioni. Così la Galleria Giovanni XXIII, che collega diversi quartieri della Città Eterna, torna a soffrire dove la chiusura per un lungo periodo dovuta a lavori di manutenzione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità.

Bus in fiamme nella Capitale, un uomo intossicato

Ancora sono poche le informazioni sull’incidente avvenuto questa mattina nella Capitale. Un altro, l’ennesimo, autobus del servizio pubblico è andato in fiamme. Le notizie sull’accaduto non soono ancora chiare ma da quanto si apprende dalle prime indiscrezioni ci sarebbe anche un uomo che è rimasto intossicato.

Un automobilista che sarebbe sceso dalla sua auto, piena di fumo, per scappare e mettersi in salvo. L’uomo è stato trasportato in ospedale, al Gemelli di Roma, in codice giallo perché rimasto intossicato dal fumo. Il bus della linea 46 era infatti senza passeggeri e l’autista Atac è rimasto illeso.

Atac ha subito spiegato il fatto: “Mentre stava percorrendo la Galleria Giovanni XXIII, intorno alle 5.30 del mattino, su un bus della linea 46 si è sprigionato un incendio – scrive la municipalizzata romana – L’autista ha provato a spegnere le fiamme mentre venivano allertati i vigili del fuoco, che sono intervenuti. A bordo non c’erano passeggeri”.

L’azienda non nasconde le difficoltà che ci sono per la gestione dei mezzi, molti veramente datati. “L’autobus era in servizio da 16 anni – scrive Atac – Quello di oggi è il secondo caso di incendio distruttivo di una vettura nel 2020. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, i casi di incendio distruttivi sono diminuiti del 50%. Rispetto al 2018, i casi complessivi di incendio sono diminuiti dell’80%”.