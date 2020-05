Chiara Ferragni e il selfie bollente: “Ma sono tutte tue?”

Il web impazza per Chiara Ferragni e il suo selfie allo specchio che è decisamente fuori dal comune per quello che l’influencer ci ha abituato a vedere sui suoi social

Chiara Ferragni, l’influencer più famosa al mondo, sta rispettando diligentemente le misure di contenimento e per tutto il corso della quarantena è rimasta in casa con la sua famiglia. Il marito Fedez, il loro piccolo Leone, la tata e il suocero Franco Lucia che nel corso dei due mesi di lockdown ha fatto loro da chef personale.

Come sempre Chiara ha mostrato tutto della sua quotidianità senza tralasciare nulla. Diversi gli scatti che hanno fatto chiacchierare ma alcuni più di altri hanno infuocato il web. Tra questi uno degli ultimi giorni che la ritrae in una veste diversa, più intima rispetto a quelli in cui mostra senza problemi i suoi outfit patinati.

Un selfie che non è passato inosservato ai tantissimi followers che la seguono da anni ormai e che molti hanno addirittura definito bollente. Uno scatto in cui la moglie di Fedez mostra le sue grazie.

Chiara Ferragni e il selfie bollente, decolleté allo specchio

La bella Chiara Ferragni non ha curve mozzafiato, questo è risaputo. Anzi le sue misure sono molto soft e lei non ha mai fatto mistero di questo, anzi. Spesso è lo stesso marito Fedez che anche sui social ironizza sulla sua piccola misura di seno.

Ma per un giorno la Ferragni ha fatto un’accezione e si è quasi trasformata. Ovviamente ha concesso lo scatto anche ai suoi fan. Un selfie allo specchio che la mostra con un balconcino più pieno e alto del solito. Ecco perché i suoi seguaci l’hanno definito bollente.

Chirurgia estetica? Nient’affatto, anche se con i suoi guadagni milionari potrebbe farlo senza problemi. Solo l’uso di un reggiseno push-up color carne che mette in bella mostra il suo delicato décolleté. Espressione sensuale, ma senza malizia, che ha scatenato la fantasia dei suoi estimatori.

Tra le esternazioni “Atomica!”, “Che bomba sexy”, “bellezza pazzesca e naturale, brava continua così!”, solo per citarne alcune molto positive che si sono alternate però alle critiche e ai commenti poco piacevoli. “Inutile che stringi quel reggiseno orrendo, così non crescono lo stesso”, “Non ti fa male così aderente?”, “Il povero Fedez sarà contento di questo push-up”, “tanto lo sappiamo tutti che sei piatta” hanno scritto alcuni.

Insomma come sempre il web impazza per i post della Ferragni ma questo è stato certamente fuori dal comune per lo stile che la ragazza, considerata da molti la classica ragazza della porta nonostante la notorietà e la ricchezza, ci ha abituati a vedere.