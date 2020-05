Diletta Leotta pubblica una sua nuova foto su Instagram, ma stavolta non tutti hanno apprezzato un filtro usato nell’immagine in questione

Diletta Leotta è ormai una sorta di leader indiscussa su Instagram in Italia. Non c’è foto che non riceva ‘like‘ e commenti di apprezzamento a non finire da parte del suo pubblico gigantesco di ammiratori. Una platea che ogni giorno si complimenta con lei per il suo fisico pazzesco. Stranamente però questa volta le cose sono andate in maniera diversa dal solito. Un recente scatto della giornalista di Dazn ha ricevuto non solo lusinghe, ma anche a qualche critica.

A finire nel mirino è finito un dettaglio che qualche fan ha notato. La bionda siciliana continua ad allenarsi, anche ora è cominciata la Fase 2 dell’emergenza virus. In questa immagine la bella Diletta si allena indossando una canottiera sportiva rosa. In questa foto risalta lo sfondo di alberi, incredibilmente di colore viola. Un evidente particolare che la donna non fa nulla per nascondere. Infatti nella sua didascalia si legge. “Purple Workout“, cioè “Allenamento Viola“.

Diletta Leotta e il filtro Instagram viola che divide i follower – FOTO

A scatenare i follower della presentatrice è stato proprio lo sfondo evidentemente modificato, tanto che un utente lo ha definito. “Photoshoppato male“. In realtà non si tratterebbe di Photoshop, ma di un filtro che rende viola le foglie degli alberi e della natura intorno. Tra i commenti che commentano ironicamente questo dettaglio, riportiamo. “Le piante dietro hanno velocizzato la fotosintesi“.

Altri vip invece hanno apprezzato la scelta della catanese. Uno di questi è Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra del Festival di Sanremo. “Tutto viola!“, è il suo commento. Insomma la Leotta resta sempre sulla cresta dell’onda riuscendo sempre a far parlare di sé. Il colore viola delle piante è presente anche all’interno delle sue stories dove si allena.

Nel corso del workout compare anche il suo cagnolino, mentre on sottofondo si possono ascoltare le note della famosa canzone dell’indimenticabile Rino Gaetano “Ma il cielo è sempre più blu“.