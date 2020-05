Elisabetta Canalis stravolge i suoi fan. Cosa è successo

Elisabetta Canalis si lascia andare e i suoi fan impazziscono. La velina è sempre sexy, ma questa volta ha proprio esagerato

Elisabetta Canalis non si limita nella pubblicazione di foto veramente sensuali, ma questa volta ha proprio esagerato, lasciando i suoi fan senza parole. La donna è molto attiva sui social e i suoi follower impazziscono per lei. La seguono ovunque, dal workout mattutino al bagno in piscina, dal pranzo salutare allo shooting-day. Insomma la Canalis non si annoia di certo e il web si diverte a guardare i suoi post. La 41enne riesce ancora a conquistare molte persone con le sue foto super sexy.

Elisabetta Canalis e il suo sguardo sensuale

Una foto da 47.000 like quella della Canalis. L’ultimo post è davvero provocante e lo sguardo dell’ex velina conquista proprio tutti. Occhi dritti all’obiettivo, capelli sciolti e occhiali da segretaria sexy. Ecco il dettaglio che tutti hanno notato. “Tu non invecchi mai, tu imbelli”, “Gnoccanza”, “Mmmmmm che bocca”. Questi sono solo tre commenti dei tanti che risaltano nel post. Anche se molti parlano positivamente della donna, c’è chi non perde tempo ad accusarla. E’ successo qualche giorno fa, quando l’ex velina ha postato una foto in lingerie. “Sei così vanesia e insicura da voler racimolare complimenti? Dai su un po’ di cervello”. Le critiche non sono mancate.

Visualizza questo post su Instagram 🤓 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 12 Mag 2020 alle ore 3:06 PDT

La Canalis a distanza di anni rimane ancora una sex simbol della televisione. Gli anni per lei non sembrano passare, anzi per molti è come il vino: più invecchia e più migliora.