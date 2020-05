Federica Sciarelli, età, carriera, marito e figli della presentatrice

Federica Sciarelli, chi è la conduttrice e giornalista del programma Chi l’ha visto? Età, carriera, marito, curiosità e tutto quello che c’è da sapere

È il volto che da anni accompagna una delle trasmissioni più longeva di Mamma Rai. Parliamo di Chi l’ha visto e della sua ormai storica conduttrice, oltre che autrice, Federica Sciarelli. È esperta di scomparse, una giornalista e una scrittrice italiana dal profilo sempre composto e mai sopra le righe.

Ma poco si sa sulla conduttrice che, tra le altre cose, non è presente sui social. Una donna raffinata e riservata. Federica Sciarelli è originaria di Roma anche se i suoi genitori sono napoletani.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista.

Tutto su Federica Sciarelli, dalla carriera alla vita privata

Federica Sciarelli è nata il 9 ottobre 1958 a Roma anche se i suoi genitori hanno origini campane. Ha esordito giovanissima, a soli 20 anni, nel mondo del giornalismo grazie a una borsa di studio vinta alla Rai. Si è classificata, infatti, seconda su 10mila classificati. Inizia così la sua corsa che non ha mai più abbandonato e che è diventata la sua grande passione, quella dell’informazione.

Nel 1987 entra nella redazione del Tg3 conducendolo nella sua edizione delle 22.30, poi in quella delle 19. È stata così una delle prime donne a condurre i telegiornali della Rai. Dal 2004 poi è passata al timone di Chi l’ha visto?.

Nel 1991 è anche diventata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Onorificenza questa che le è stata conferitale dall’allora presidente Cossiga. Tra le grandi esclusive del suo programma anche l’annuncio in diretta del ritrovamento del cadavere di Sarah Scazzi, uccisa ad Avetrana.

Dicevamo anche scrittrice. Nel 2006, infatti, la Sciarelli ha pubblicato il suo primo libro, Tre bravi ragazzi. Gli assassini del Circeo, i retroscena di un’inchiesta lunga 30 anni.

Tra le altre curiosità legate alla conduttrice di Chi l’ha visto? il fatto che sia appassionata di sport, tra bicicletta campestre e l’atletica. Per 10 anni, infatti, ha gareggiato come mezzofondista.

Nel 2015, infine, è stata la madrina del Roma Pride. La Sciarelli è molto attiva nella lotta per i diritti del mondo LGBT oltre che si batte molto per la difesa contro la violenza sulle donne e il bullismo.

Per quanto riguarda, invece, la vita privata di Federica Sciarelli le informazioni non sono molte. La giornalista è molto riservata e capire quali sono attualmente o sono stati in passato i suoi legami sentimentali non è facile. Molti sono stati i rumors sul possibile flirt tra la conduttrice e il pm Henry John Woodcock. Tutto questo però non è mai stato confermato.

Quello che è certo che la donna ha un figlio di nome Giovanni Maria, nato nel 1996 da una relazione del passato, ma sul compagno di allora nulla si sa.