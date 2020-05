Gerry Scotti: età, altezza, peso, carriera e vita privata

Gerry Scotti, conosciuto come conduttore televisivo, da Passa Parola al Milionario, da Caduta Libera a Striscia la Notizia. Scopriamo la sua vita privata

Tutti lo conoscono per la sua simpatia, allegria e bravura. Gerry Scotti è un conduttore televisivo con la C maiuscola che da anni accompagna le serate degli italiani. Ma cosa sappiamo di lui oltre al suo lavoro? Scopriamolo insieme. Il suo vero nome è Virginio Scotti, ha 63 anni è alto 182 cm e pesa 98 kg. E’ sposato e divorziato, ha un figlio di nome Edoardo.

Gerry Scotti, la sua carriera

Gerry Scotti o meglio “lo zio Gerry” ha molta esperienza nell’ambito televisivo. Attualmente sta conducendo Striscia la Notizia insieme alla sua collega Michelle Hunziker ma ne ha fatta di strada prima di approdare nel programma satirico di Mediaset. Ripercorriamo alcuni tratti della sua carriera. La sua vita lavorativa inizia a Radio Hinterland Milano2 e poi a NovaRadio. La musica è sempre stata la sua più grande passione. Nel 1982 ebbe la svolta: Claudio Cecchetto lo chiama per andare a lavorare a Radio Deejay. L’anno seguente fa la sua entrata in televisione con il programma Deejay Television. Da lì inizia la sua carriera televisiva: Il gioco dei 9, Sabato al Circo, Buona Domenica. Poi arrivano gli anni 90 con La sai l’ultima?, Passaparola, e per finire Chi vuol essere milionario.

Lo zio Gerry è una costante delle televisione. E’ uno dei presentatori più conosciuti di Canale 5 e di Mediaset. La sua bravura, simpatia e cultura fanno di lui un ottimo conduttore. Non è un caso che il pubblico lo adori.