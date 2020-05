La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati al 13 maggio

La Protezione Civile ha pubblicato nel pomeriggio il bollettino aggiornato e la mappa regione per regione dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Sono stati aggiornati, attraverso il consueto bollettino giornaliero, i dati relativi all’emergenza sanitaria in Italia provocata dalla diffusione del coronavirus. Secondo il report pubblicato dal Dipartimento della Protezione Civile sul proprio sito, prosegue il calo dei soggetti attualmente positivi al Covid-19, insieme a quello relativo ai pazienti ricoverati nei raparti di terapia intensiva. Continuano a crescere, invece, i bilanci delle vittime e dei soggetti risultati positivi al virus dall’inizio dell’emergenza. Dato positivo, invece, per quanto riguarda i guariti che superano i 112mila, ossia quasi il 50% delle persone che hanno contratto il coronavirus nel nostro Paese.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: il bilancio al 13 maggio, i guariti superano la soglia dei 112mila

A dieci giorni dall’inizio della Fase 2 dell’emergenza, prosegue il calo della morsa dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. A dimostrarlo sono i dati pubblicati dalla Protezione Civile nel pomeriggio che indicano una nuova decrescita dei positivi attuali: 2.809 in meno di ieri per un totale di 78.457. Scendono anche i ricoveri in terapia intensiva, ormai da giorni sotto le mille unità, che arrivano a 893, ossia 59 in meno di ieri. Salgono le persone guarite dal coronavirus, 3.502 in più di ieri per un totale di 112.541 dall’inizio dell’emergenza.

Purtroppo salgono ancora i decessi: sono 31.106 le vittime nel nostro Paese con un incremento nelle ultime 24 ore di 195. In totale le persone risultate positive al virus ad oggi risultano essere 222.104, ossia 888 rispetto all’ultimo bollettino.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, mercoledì 13 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 83.298– 15.185 – 38.081;

– Piemonte – 29.058 – 3.460 – 13.107;

– Emilia Romagna – 26.979– 3.905 – 16.572;

– Veneto – 18.813 – 1.712 – 12.081;

– Toscana – 9.829 – 964 – 5.302;

– Liguria – 8.930 – 1.314 – 4.898;

– Lazio – 7.250 – 577 – 2.438;

– Marche – 6.588 – 971 – 2.604;

– Campania – 4.630 – 394 – 2.421;

– Puglia – 4.348 – 460 – 1.566;

– Trento – 4.312 – 446 – 3.293;

– Sicilia – 3.354 – 262 – 1.203;

– Friuli Venezia Giulia – 3.156 – 316 – 2.061;

– Abruzzo – 3.127 – 375 – 1.263;

– Bolzano – 2.575 – 290 – 1.872;

– Umbria – 1.419 – 72 – 1.241;

– Sardegna – 1.345 – 120 – 734;

– Valle d’Aosta – 1.163 – 141 – 929;

– Calabria – 1.140 – 93 – 496;

– Molise – 401 – 22 – 148;

– Basilicata – 389 – 27 –231.

Da ieri, come si evince dalla mappa, non sono stati registrati decessi a Bolzano, in Sardegna, Calabria, Basilicata e Molise. Solo in Umbria non vi sono stati nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore.

