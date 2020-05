Miram Leone pubblica una foto inedita. I fan sono senza parole

Miriam Leone pubblica per la prima volta una foto molto particolare. I fan rimangono senza parole quando vedono i cambiamenti della donna

Miriam Leone, vincitrice della 69° edizione del concorso di bellezza di Miss Italia, è riuscita in poco tempo a fare carriera, diventando una delle attrici più amate del momento. La 35enne lavora nel cinema e in televisione ed ha un talento davvero speciale. In questi giorni di lockdown l’attrice ha voluto regalare ai suoi fan una foto davvero inedita che però ha lasciato tutti senza parole. Nessuno si sarebbe mai immaginato un cambiamento così importante dal punto di vista fisiognomico.

Miriam Leone come non l’avete mai vista

Pochi giorni fa la Leone ha pubblicato una foto di quando era piccola e i suoi fan sono rimasti meravigliati. Non sembra neanche lei. Non sono mancati commenti di commozione e affetto da parte dei suoi follower che fin dalla sua vittoria a Miss Italia hanno visto in lei qualcosa di speciale. La sua bellezza, la sua simpatia e la sua bravura l’hanno resa quella che è: un’ottima attrice e conduttrice televisiva. Miriam avrà ancora molta strada da fare, visto che ha appena 35 anni, ma per adesso sta andando alla grande.

La donna è molto legata alla sua famiglia e in particolare alla sua mamma alla quale ha dedicato il suo post su Instagram.