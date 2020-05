Naike Rivelli continua ad infiammare il web mettendo in mostra il suo corpo: questa volta ha usato uno scatto per attaccare il governo

Naike Rivelli è un’attrice, modella e cantante nata a Monaco di Baviera. La sua prima parte è stata nel film Bonnie e Clyde all’italiana recitando accanto alla madre Ornella Muti. La 45enne è molto seguita sui social: il suo account Instagram vanta circa 264mila follower. Nel lungo periodo di quarantena, la Rivelli ha postato con una continuità disarmante numerosissime foto dai contenuti scottanti: la donna ha infiammato il web mettendo in mostra il suo corpo e il suo invidiabile lato b. I suoi fan, da qualche settimana, commentano in modo aspro le sue fotografie: per alcuni i post della figlia di Ornella Muti hanno poca originalità e sono sempre gli stessi. Qualche ora fa, tuttavia, Naike ha postato un contenuto da censura per criticare il governo.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso, lo scatto vintage: come non l’avete mai vista – FOTO

Lo scatto da censura di Naike Rivelli

Naike Rivelli non demorde e continua a pubblicare foto bollenti su Instagram. La figlia d’arte ha postato uno scatto alquanto curioso e particolare, stesa nella lavatrice con il suo lato B in mostra come sempre. Nel post caricato qualche ora fa, la Rivelli attacca direttamente il governo italiano. “Il nostro governo: un buco nel vuoto”. Gli utenti non hanno capito il senso del post dal momento che Naike non ha specificato nulla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maria De Filippi: carriera, figli e vita privata della conduttrice

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I post della Rivelli continuano a far discutere il popolo del web: anche contenuti seri diventano terreno fertile per ironia, offese e/o elogi.