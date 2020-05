Nuova tragedia nel Regno Unito, un neonato di appena 3 giorni è morto: la madre era positiva al coronavirus.

Un neonato è morto dopo 3 giorni dalla nascita: sua madre era positiva al coronavirus. Nato all’ospedale Princess of Wales di Bridgend è deceduto a Swansea. La principale causa di morte è stata elencata come grave encefalopatia ischemica mentre il Covid-19 della madre è stato indicato come causa secondaria di morte. Come se non bastasse, il bambino aveva anche una bradicardia fetale: la sua frequenza cardiaca era molto bassa. Si attendono ora i risultati dell’autopsia ed è stata aperta un’indagine per accertare eventuali responsabilità. Ad inizio maggio, sempre nel Regno Unito, è morto un altro neonato di appena 6 settimane censito tra le vittime del coronavirus. Il piccolo aveva anche altre patologie.

Coronavirus, muore neonato di tre giorni: le parole del medico

Il dottor Graame Hughes indagherà sulle reali cause di morte del neonato morto dopo appena tre giorni: si cercherà di capire se il coronavirus ha contribuito a complicare il quadro. “Trasmetto le mie condoglianze alla famiglia in queste circostanze così tristi e desolanti”. Tra qualche mese il medico comunicherà il responso definitivo. Solo dopo l’esito finale sarà possibile stabilire l’eventuale responsabilità dei medici.

Il Regno Unito continua ad essere uno dei paesi più colpiti al mondo dalla pandemia. I casi accertati sono più di 230mila con oltre 33mila decessi.