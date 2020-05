Come comportarsi dal parrucchiere e nelle altre attività che riguardano il settore dell’estetica. Dove possibile, la riapertura avverrà già a giorni.

Dal parrucchiere con la porta aperta, aree per l’attesa in dehors come per i bar e ristoranti, niente giornali e riviste per i clienti. E postazioni ad almeno due metri.

Ecco le linee guida appena pubblicate dall’Inail per parrucchieri, barbieri e centri estetica che potrebbero riaprire già lunedi 18 maggio in quasi tutte le regioni italiane se domani i dati del primo monitoraggio saranno confortanti.

Kit monouso e postazioni distanziate, i parrucchieri pronti a riaprire: ”Non possiamo aspettare un altro mese”