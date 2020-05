Parla a La7 il virologo Fabrizio Pregliasco: “Dobbiamo prepararci al peggio, la convivenza con il virus sarà lunga”. E si esprime sulle riaperture previste.

Alla trasmissione ‘DiMartedì’ condotta da Giovanni Floris su La7 ha parlato Fabrizio Pregliasco, importante virologo. Chiara la sua opinione in merito alla situazione attualmente vigente in Italia.

“Abbiamo dei dati che ci indicano come il virus sia calato di intensità. L’agente patogeno tende a variare e sembra si stia mostrando meno letale. Ma non possiamo negare che ha sorpreso tutti, lasciandoci impreparati. Non conoscevamo una situazione come questa da anni, con anche modalità di diffusione capaci di sorprenderci”. E Pregliasco fa la sua previsione: “Dovremo conviverci per uno o due anni di sicuro. E prepariamoci eventualmente anche al peggio. Potrebbe essere, come nel caso delle pandemie del passato, che ci siano dei nuovi contagi e delle nuove ondate”. Il professore sottolinea anche l’importanza dell’avere racimolato però dell’esperienza. Ora saremo insomma più pronti in caso di ulteriori brutti sviluppi futuri”.

Pregliasco: “Occorre agire senza fretta”

Per il virologo occorre prudenza, anche nelle decisioni che le autorità politiche sia nazionali che locali prenderanno. “Riaprire in tutta fretta non sarebbe prudente, abbiamo l’esempio della Germania che la settimana scorsa è passata da un indice di contagio di 0,6 a 1,1”. E convivere col virus non sarà comunque semplice. Secondo Pregliasco, sarà difficile arginare tutti i contatti ravvicinati che alcune situazioni comportano. Ma garantire la sicurezza di lavoratori, clienti e posti di lavoro deve rappresentare la priorità. E molto dipenderà anche dai comportamenti individuali

