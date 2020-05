Romina Power, il lutto e la dedica su Instagram

Romina Power colpita da un lutto, la cantante e attrice su Instagram piange per la scomparsa e manda un commosso messaggio d’addio

Romina Power è sempre molto seguita sui social. La cantante ed ex compagna di Al Bano è molto apprezzata dai suoi fan per la sua genuinità e bontà d’animo, che la porta ad interessarsi spesso anche di temi molto importanti per la collettività. Una attitudine che la rende molto cara ai suoi fan. E che si conferma anche nei momenti difficili.

Romina Power, la perdita di una persona importante

Romina ha infatti postato su Instagram un ricordo dedicato a una persona che non c’è più, una persona che per lei è stata importante. Il lutto la ha colpita e il suo messaggio è stato molto semplice, delicato e sentito. In questo caso, la persona scomparsa è Little Richard, che si è spento a 87 anni.

Si tratta di uno dei padri del rock and roll, una persona che ha avuto una certa influenza nella vita di Romina. La dedica a una personalità così importante nel mondo della musica americana era praticamente obbligata. L’artista americana ha così voluto dedicare un pensiero al cantante scomparso, con un dolore intimo e composto.

