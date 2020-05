Rudy Zerbi: età, altezza, peso, vero nome, moglie, figli e carriera

Chi è Rudy Zerbi? Età, altezza, peso, moglie, figli, carriera, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sul conduttore e personaggio televisivo.

Rudy Zerby è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. Ironico e spiritoso, oltre ad essere un conduttore radiofonico, è anche un insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi nonchè giudice di Tu sì que vales, ma chi è davvero Rudy Zerbi? Qual è il suo vero nome? Andiamo a scoprire tutte le curiosià.

Rudy Zerbi: età, vero nome, altezza, peso, carriera, moglie e figli

Rodolfo Zerbi, conosciuto da tutti come Rudy, è nato il 3 febbraio 1969 a Lodi. Dopo la laurea in giurisprudenza, decide di dedicarsi alla sua più grande passione, la musica. Rudy è alto 1,76 metri e pesa 74 chili. Rudy porta il cognome di del primo marito di sua madre, Roberto Zerbi.

Il padre biologico di Zerbi, però, è il conduttore Davide Mengacci che, quando la madre di Rudy restò incinta, aveva appena 21 anni. Zerbi, per anni, ha pensato di essere il figlio naturale di Roberto Zerbi. Lo shock, dunque, fu grande quando scoprì tutto.

“Ci siamo ritrovati il 3 marzo del 2001 grazie a Mara Carfagna, che a quel tempo lavorava con me e che mi invitò a una festa. Ci andai, era già passata mezzanotte e mi ritrovai davanti a Rudy che mi disse semplicemente “ciao Davide, io sono Rudy, il figlio della Luciana, la mamma”, ha raccontato Zerbi in seguito ricordando il primo incontro con il vero padre.

Rudy, tuttavia, è molto legato anche a Giorgio Ciana, secondo marito della madre.

Rudy è papà di quattro figli maschi: Luca e Tommaso nati da una relazione con una donna di nome Simona, Edoardo, nato dall’amore con l’attrice Carlotta Miti e Leo nato dal suo amore con Maria Soledad Temporini. La coppia ha vissuto un momento drammatico rischiando di perdere il piccolo Leo alla nascita.

“Io ero in studio, con il telefono staccato“, ha raccontato Zerbi all’epoca a Vanity Fair, “gli assistenti hanno cominciato a farmi cenno di uscire, ma io dicevo: un attimo, abbiamo quasi finito. È dovuto venire il produttore a prendermi per un braccio. Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo”.

Fortunatamente, sia Maria Soledad che il piccolo Leo ce l’hanno fatta ed oggi Rudy Zerbi è felice della sua famiglia.

Per quando riguarda la carriera, dopo essersi laureato in giurisprudenza, comincia a lavorare come talent scout e produttore discografico presso la Sony Music. Successivamente, nella sua vita, arriva la televisione. Zerbi diventa un insegnante di Amici dando vita ad un sodalizione professionale con Maria De Filippi che lo vuole anche come giudice di Tu sì que vales.