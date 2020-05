Anche stavolta un post di Sonia Burganelli riesce a scatenare la rabbia di alcuni utenti. La moglie di Paolo Bonolis finisce nell’occhio del ciclone per questo motivo.

Volente o nolente, Sonia Bruganelli riesce sempre a scatenare delle critiche sui social. La moglie di Paolo Bonolis si lascia andare ad una sfogo legato alla difficile situazione vissuta in quarantena. Tutta colpa di uno scatto postato qualche giorno fa corredato dalla scritta “Congiunti Fase 2”.

C’è la moglie di Bonolis che, in questa fotografia, si lascia ritrarre in compagnia con i suoi parenti Alessandro Boero e Claudia Ruggeri. In ambito familiare, senza mascherine e senza distanziamento sociale, come si dovrebbe invece fare seguendo le normative dettate dal governo per limitare il più possibile il diffondersi del Coronavirus. Ed è proprio questo aspetto a scatenare contro di lei il fuoco incrociato di molti utenti. Una followers scrive: “Alla prossima quarantena mi faccio più furba. Non rinuncio neanch’io alla tata e alla collaboratrice domestica così posso dedicarmi allo Smart working con serenità e magari con amici e parente per casa, per non soffrire di solitudine”.

Sonia Bruganelli: “Ma se siamo negativi ed al sicuro come possiamo ammalarci?”

A questo replica la Bruganelli. “Ecco, speriamo solo che non ce ne sia un’altra. Io non me lo augurerei solo per avere la tata a casa. Se siamo tutti negativi e siamo parenti e ci siamo rivisti oggi dopo aver avuto i risultati ed essere stati in “sessantena” come dovremmo prenderci il virus?”. Una risposta che però, per haters ma anche per semplici utenti che non hanno alcun motivo per contestarla di solito, stavolta invece se la prende con lei perché questo rappresenterebbe comunque un non rispettare le regole. Ed anche un fornire in qualche modo un esempio negativo agli altri, da lei che è un personaggio pubblico molto noto.

C’è però anche chi la difende e le dice di non dare ascolto alle voci di chi è invidioso.