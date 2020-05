Uomini e Donne, Natalia picchia Andrea Zelletta

Uomini e Donne, la coppia formata da Natalia e Andrea Zelletta va in crisi: lei lo picchia, ecco che cosa è successo

Ha fatto scalpore quanto è accaduto nella coppia tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, nata nel programma di Uomini e Donne. La donna ha scoperto un tradimento da parte di lui e l’ha presa decisamente male, arrivando ad avere una reazione inimmaginabile. Addirittura, ha picchiato furiosamente Andrea con schiaffi, calci e pugni.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta tradisce Natalia: ma è uno scherzo

Ma si trattava di uno scherzo architettato da ‘Le Iene’ e finito in tv in un servizio del programma. La ragazza, rivedendosi nelle immagini, ha ammesso di aver reagito decisamente male e che per lei si era trattato di uno scherzo pesante. Lui, ironicamente rassegnato, ha raccontato che nella lite ci è andata di mezzo anche la sua consolle dei videogames.

Il mondo del web, dal canto suo, ha espresso forti critiche sull’accaduto. Attacchi sia a ‘Le Iene’, il cui scherzo è stato ritenuto di cattivo gusto e avrebbe dovuto essere fermato quando ci si era accorti che la cosa si era fatta troppo seria. Nel mirino anche la stessa Natalia, la cui reazione è stata ritenuta davvero troppo violenta.

