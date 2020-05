Followers estasiati dalla bellezza di Valentina Vignali, che si fa vedere con soltanto delle scarpe in uno scatto su Instagram.

Seduce ed incanta Valentina Vignali. La 28enne influencer e giocatrice di basket è protagonista di un post sul suo profilo Instagram fatto a scopi pubblicitari. E lei ci mette alla grandissima tutta la propria immagine, condita di femminilità.

Il tutto nonostante una espressione ‘guerresca’ e di sfida. Esattamente il messaggio che vuole far passare Nike con il suo nuovo modello di scarpe sportive, le Jordan 11. La romagnola scrive, con divertente irriverenza: “Jordan 11 e Vignali nella stessa foto…fai un po’ tu”. E sono tantissime le interazioni ricevute tra ‘mi piace’ e commenti dei suoi tanti ammiratori. La Vignali appare svestita, con due scarpe tenute insieme dai lacci annodati che le passano per dietro al collo.

Valentina Vignali, l’ennesimo post social che diventa un successo

Visualizza questo post su Instagram 👼🏻🤍 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 8 Mag 2020 alle ore 5:19 PDT

L’unica cosa che indossa è un cappello nero. Per il resto spiccano la sua linguaccia e le labbra rosso fuoco, che fanno il paio con la sagoma stilizzata dell’immenso Michael Jordan, ‘The Air’. L’atleta che più di chiunque altro ha saputo scrivere la storia della pallacanestro. La bella Valentina non ha mai lesinato l’osare qualcosa in più in termini di apparenza, mostrando dei dettagli del proprio corpo. Il tutto però senza mai scadere nell’indecenza o nella volgarità.

