Alessia Marcuzzi lancia un nuovo brand. Di cosa si tratta

Alessia Marcuzzi dopo il brand La Pinella investe su altro. Luce Beauty è la novità del momento. Ecco di cosa si tratta. Scopriamolo insieme

Conosciamo tutti Alessia Marcuzzi come una delle conduttrici televisive Mediaset di successo. Grande Fratello, Isola dei Famosi, Le Iene. Ma la bionda dal sorriso smagliante è molto di più. Infatti oltre alla televisione si occupa anche di brand. La Pinella è il suo marchio made in Italy ed ora sta investendo su Luce Beauty, un nuovo brand di prodotti cosmetici. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Alessia Marcuzzi e il suo nuovo brand

Dopo il successo di La Pinella, il brand di borse targato Made in Italy, Alessia Marcuzzi ha deciso di dedicarsi ai cosmetici lanciando un nuovo marchio dal nome Luce beauty. Si tratta di una nuova linea di creme che presto saranno in commercio. Dopo la pubblicazione della foto dei prodotti come presentazione del brand, la conduttrice televisiva ha ricevuto molti complimenti. Elisabetta Canalis ha scritto: “Brava Ale”, o altri: “Ale complimenti per la tua nuova avventura, mi sa che li provo”.

Inizia così una nuova avventura per la Marcuzzi.