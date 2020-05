Camion si ribalta in mattinata: tragico il bilancio dell’incidente

Un uomo di 67 anni è morto stamane in un incidente stradale a Soiano del Lago (Brescia) rimanendo schiacciato nell’abitacolo della propria auto travolta da un camion. Ferito il conducente del mezzo pesante.

Dramma a Soiano del Lago, in provincia di Brescia, dove questa mattina un uomo è deceduto in un terribile incidente stradale. Secondo le prime informazioni, la vittima, un uomo di 67 anni, si trovava alla guida della sua auto che è stata schiacciata da un camion che ribaltandosi l’ha travolta. Il sinistro si è consumato intorno alle 7 in via Brescia, dove sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per il 67enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Ferito e trasportato in ospedale il conducente del mezzo pesante che non sarebbe in gravi condizioni.

Leggi anche —> Donna violentata ed aggredita mentre faceva jogging: arrestato un 16enne

Brescia, tragico incidente stradale a Soiano del Lago: camion si ribalta e travolge un’auto, un morto ed un ferito

Un morto ed un ferito, questo il tragico bilancio dell’incidente consumatosi questa mattina, giovedì 14 maggio, a Soiano del Lago, piccolo comune in provincia di Brescia. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, un camion si sarebbe ribaltato in via Brescia intorno alle 7 travolgendo un’auto. Sul veicolo viaggiava un uomo di 67 anni, di cui non sono state diffuse le generalità, che purtroppo ha perso la vita rimanendo schiacciato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e lo staff medico del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il corpo del 67enne che è stato affidato ai sanitari, i quali non hanno non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente del mezzo pesante è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Desenzano del Garda in codice verde. L’uomo, come riporta Fanpage, non sarebbe in gravi condizioni. Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

Leggi anche —> Bimba di 3 anni trovata morta in una piscina: tragedia a Foligno

Per permettere i rilievi delle forze dell’ordine, le operazioni di soccorso e quelle dei vigili del fuoco per rimettere in sicurezza il tratto, la strada è stata chiusa alla circolazione per alcune ore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.