Chanel Totti e i suoi 13 anni. Come ha festeggiato il suo compleanno

Chanel Totti compie 13 anni. Gli auguri del padre hanno commosso il web: “Diventi sempre più bella”. I festeggiamenti in famiglia

Ieri Chanel Totti ha compiuto 13 anni e insieme alla sua famiglia ha festeggiato il suo compleanno. La ragazza dai lunghi capelli biondi ha ricevuto molti messaggi di auguri, sia dai suoi follower che dagli amici e parenti. Non sono mancati poi quelli dei suoi genitori che hanno postato foto con la figlia su Instagram con parole davvero speciali. Anche se ancora in quarantena, Chanel ha passato una giornata in compagnia della sua famiglia con una casa piena di palloncini, una torta e le candeline.

Chanel Totti e la sua festa di compleanno

“Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti ogni giorno di più. Ti amo”, ha scritto la mamma Ilary, pubblicando una foto di sé insieme a Chanel, sorridenti e abbronzate su un’altalena in spiaggia. Anche il papà Francesco ha postato una foto con la sua bambina scrivendo: “Diventi sempre più bella, ogni giorno che passa. Buon compleanno amore mio!”.

Visualizza questo post su Instagram Diventi sempre più bella…ogni anno che passa!!! Buon compleanno amore mio❤️❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 12 Mag 2020 alle ore 11:54 PDT

Chanel Totti sta diventando grande. Quella bambina, dai capelli biondi e gli occhioni grandi che indossava la maglietta della Roma in braccio al pupone, è ormai una ragazza con tanti sogni nel cassetto da realizzare.