Corrado Formigli, chi è: età, carriera, vita privata del conduttore

Corrado Formigli è un noto giornalista e conduttore televisivo. Ma chi è nella sua vita privata? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Corrado Formigli, da tutti conosciuto come il conduttore di Piazza Pulita, è un giornalista tra i più noti della televisione. E’ molto apprezzato per il suo lavoro, fin dal suo esordio. Ha cominciato a lavorare come giornalista a Paese Sera negli ani 80, poi ha collaborato con Il Manifesto. Nel 1994 ha iniziato la sua carriera da inviato, prima per le trasmissioni Tempo Reale, Moby dick e Circus e poi ha seguito da vicino l’evento delle Torri Gemelle. Più tardi si è dedicato al Medio Oriente ed ha realizzato reportage al riguardo. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Corrado Formigli, la sua vita privata

Conosciuto da tutti come giornalista e conduttore televisivo, ma qual è la sua vita privata? Corrado Formigli è nato a Napoli nel 1968, ma vive da tanti anni a Roma. E’ sposato con Stella ed insieme hanno due figlie: Sofia nata nel 2001 e Viola nel 2009. Al giornalista non piace postare foto sui social con la sua famiglia, infatti è un uomo molto riservato. Continua ad avere la passione per i motori, che da sempre l’accompagna. Da piccolo aveva un sogno nel cassetto: diventare pilota di go kart. Ama anche le macchine veloci. Una volta fu denunciato dalla Fiat per un servizio fatto a Annozero che avrebbe causato un calo delle vendite delle macchine Mito.

La carriera di Formigli è molto nota, il suo lavoro gli ha permesso di ricevere molti premi che ha vinto grazie ai suoi reportage sociopolitici molto interessanti e all’avanguardia.