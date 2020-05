Covid-19, ottime notizie in Sicilia: a Trapani ‘solo’ 6 casi positivi e nessun ricovero.

L’Italia continua a contrastare la minaccia coronavirus: da alcuni giorni il trend è in discesa e anche la curva degli attualmente positivi sta scendendo verso il basso. Nel nord del paese continua ad esserci la situazione più critica: la Lombardia è sempre la Regione con più casi e più decessi registrati. Nel sud, invece, il tanto temuto tsunami non si è mai abbattuto sulla popolazione: nelle regioni meridionali la situazione è sempre stata abbastanza sotto controllo. In Sicilia, ad esempio, i casi complessivi sono 3,368 con 263 decessi. Trapani, intanto, è la città più “sana” d’ Italia: nella provincia siciliana zero casi da 15 giorni.

Covid-19 Sicilia: la bella notizia da Trapani

Secondo gli ultimi aggiornamenti, ci sono al momento solo sei casi positivi al coronavirus nella città di Trapani. I ‘malati’ sono tutti in isolamento domiciliare. Qualche ora fa è stato dimesso l’ultimo paziente guarito presso l’ospedale di Marsala. La città della Sicilia orientale vanta i migliori dati: da due settimane, infatti, non si registrano nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati cento tamponi e nessuno ha dato esito positivo. Dall’inizio dell’emergenza, a Trapani ci sono stati 125 casi e cinque decessi. Il direttore generale dell’ Asp di Trapani ha svelato che è stata chiusa anche la struttura alberghiera destinata ai malati non acuti.

Considerando i parametri Oms secondo i quali occorrono 28 giorni consecutivi a zero contagi per dichiarare chiusa una pandemia, la città di Trapani è a metà percorso.