Elena Sofia Ricci: Carriera, età e vita privata dell’attrice

Elena Sofia Ricci è un’attrice italiana molto amata dal pubblico, che ha vinto numerosi premi durante la sua carriera.

Elena Sofia Ricci è nata a Firenze il 29 marzo 1962, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Il suo vero nome è Elena Sofia Barucchieri, ma ha scelto il cognome della madre come nome d’arte. Ha recitato in più di 30 film dal 1980 a oggi. Il pubblico del piccolo schermo l’ha amata molto per il ruolo di Suor Angela in Che Dio ci aiuti in onda su Rai 1: una religiosa che aiuta le ragazze in difficoltà. Nel 1996 da una liaison con Pino Quartullo è nata la sua prima figlia, Emma Quartullo. Ha poi sposato Luca Damiani, ma il matrimonio è finito per i tradimenti del suo ex marito con la collega Nancy Brilli. Si è poi legata al compositore Stefano Mainetti, diventato in seguito suo marito. Da lui ha avuto la sua seconda figlia, Maria. Elena Sofia Ricci ha avuto un fidanzato che poi ha saputo essere gay, come raccontò a Vanity Fair.

LEGGI ANCHE -> Rudy Zerbi: età, altezza, peso, vero nome, moglie, figli e carriera

Elena Sofia Ricci venne abusata a 12 anni

A gennaio 2019 l’attrice ha raccontato una terribile vicenda di quando era bambina: “Ora che mia mamma è venuta a mancare, posso parlare con libertà. A 12 anni sono stata abusata. Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia“, ha dichiarato l’attrice. L’orco in seguito è stato arrestato. Quello dell’attrice, allora bambina, purtroppo, non è stato l’unico caso di abuso messo in atto da quest’uomo.

LEGGI ANCHE -> Paolo del Debbio: età, carriera, moglie e figli del giornalista

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dal 2003 Elena Sofia Ricci è sposata con Stefano Mainetti, che è nato a Roma l’8 agosto 1957 (Leone) ed è un noto compositore e direttore d’orchestra.