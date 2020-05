La bellissima Elisabetta Canalis si mostra in tutto il suo splendore su Instagram. Ed è rimasta bellissima esattamente come ai tempi di ‘Striscia la Notizia’.

Ha fatto sognare tutti noi Elisabetta Canalis, in coppia con la – a quanto pare ex – amica Maddalena Corvaglia. La bella sassarese, trapiantata da tempo a Los Angeles dove vive con il marito, il chirurgo Brian Perri, e la loro figlioletta Skyler Eva Perri.

Sul suo profilo Instagram la ex velina è solita pubblicare degli scatti della sua quotidianità, nei quali non mancano anche tante pose sensali. E la Eli continua ad essere bellissima oggi come allora, con lo stesso fisico di quando era ragazza. Oggi ha superato i 40 anni eppure la Canalis continua ad avere un corpo sodo e tonico, costantemente allenato. Infatti ad esempio possiamo ammirarla durante una sessione casalinga di kick boxing.

Elisabetta Canalis, i tanti recenti scatti social che infiammano tutti

Visualizza questo post su Instagram 🌺 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 6 Mag 2020 alle ore 5:54 PDT

Ma a piacere ai suoi tanti followers è un suo primo piano in cui lei indossa un paio di occhiali da vista e rivolge uno sguardo sensuale alla camera. Per non parlare poi di altri pezzi forti, come ad esempio le sue foto in costume. Ed è proprio vero: passano gli anni ma Elisabetta resta sempre bella.

Visualizza questo post su Instagram 🤓 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 12 Mag 2020 alle ore 3:06 PDT