Emily Ratajkowski, trasparenze esagerate su Instagram – FOTO

Emily Ratajkowski sa come fare impazzire i propri fan sui social: le foto della modella mettono in evidenza forme esplosive sotto trasparenze audaci

Non che ci fosse bisogno di conferme, ma Emily Ratajkowski si dimostra una volta di più una delle donne più belle e sensuali del pianeta. La super modella statunitense, sul proprio profilo Instagram, condivide a getto continuo scatti davvero conturbanti. Se c’è qualcosa che non è mai cambiato, in questo lungo periodo di quarantena, è la sua avvenenza. In attesa di vedere tornarla a splendere sulle passerelle, nelle campagne pubblicitarie e sulle spiagge, ce la godiamo anche così.

Emily Ratajkowski, ogni volta è uno spettacolo

Emily riesce oltretutto a esprimere una grande femminilità anche negli scatti più ‘semplici’. Seduta al tavolino, con gli occhiali, look decisamente acqua e sapone, ma anche con un top decisamente trasparente che lascia intravedere le sue forme generose. Inevitabile, per i followers andare in visibilio.

Per non parlare degli scatti volutamente più provocanti, come il secondo che abbiamo postato. Il top è decisamente leggero e ulteriormente trasparente, le curve di Emily si notano ancora meglio e fanno davvero viaggiare la fantasia. La 29enne è davvero esplosiva e fa decisamente poco per nasconderlo, anzi, mette in mostra ai suoi affezionatissimi fan un repertorio assai vasto di scatti da leggenda.

