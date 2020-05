Eva Henger, la FOTO in costume che ha bloccato il web – L’IMMAGINE

Eva Henger, una ex attrice a luci rosse con un fisico mozzafiato, ha caricato un altro post su Instagram, lasciando tutti a bocca aperta

Eva Henger, ex moglie del compianto Schicchi, con un costume intero molto succinto, ha stupito tutti con le sue forme nonostante i 47 anni. In formissima e sempre bellissima Eva.

Siamo quasi in estate e per molte donne dello spettacolo è ora di mostrare le proprie grazie con costumi strettissimi e molto provocanti.

Eva si è fatta immortalare a bordo piscina della sua bella villetta. La donna, che da poco ha aperto anche un profilo tik tok , è molto attiva sui social. Gli anni passano, ma Eva è sempre più bella. Sembrano lontani ormai i tempi dei film a luci rosse. Ha cambiato vita ormai Eva.

Eva Henger l’immagine bellissima a bordo piscina

Per fortuna, la ex attrice di film a lucirose molto gettonata in passato, ha trovato una bella giornata di sole per stare a bordo piscina. Vi mostriamo altri suoi scatti su Instagram dove è sempre molto seguita. Lei, oltre a Mercedes Henger Schicchi ha altri due figli: Riccardo Junior Schicchi e Jennifer Caroletti, nati rispettivamente nel 1995 e nel 2009.