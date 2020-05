Christian Musella è un influencer e fotomodello di Scampia, quartiere difficile di Napoli. Nonostante ciò il 21enne è riuscito a salvarsi proprio attraverso il suo lavoro sul web.

Christian Musella è nato e vive a Napoli, a Scampia, il quartiere che ‘Gomorra‘ ha reso tristemente noto in tutto il mondo. È diventato da giovanissimo il primo influencer d’Italia, iniziando a collaborare con importanti brand e agenzie statunitensi ed europee. Abbiamo raggiunto telefonicamente Christian per un’intervista.

Raccontaci di te e del tuo lavoro.

“Sono nato nel 1998, sotto il segno del Cancro. Nel 2012 ho cominciato a postare molte foto su Facebook, ma già copiavo gli americani che sponsorizzavano prodotti su Instagram. Sono stato contattato su Facebook da un noto brand, Daniel Wellington, per farmi partecipare allo loro campagna pubblicitaria. Sono così diventato quindi il primo influencer in Italia perché la parola influencer nel nostro Paese è nata solo nel 2015. Sono stato poi contattato da altre agenzie estere, americane, svedesi e altre in Europa. In seguito mi hanno contattato anche dall’Italia. Posso dire che ho portato questo nuovo modo di fare marketing nel nostro Paese. Oggi ho mezzo milione di follower su Instagram e 30 mila like sulla mia Pagina Facebook. Ho un mio blog dove condivido outfit e pensieri sulla motivazione personale. Nel 2018 ho raggiunto molti obiettivi fino a oggi e continuo a collaborare con brand di fama internazionale e faccio foto con aziende importanti. Sono di Scampia”.

La domanda quindi sorge spontanea: Come sei riuscito a trovare un’alternativa alla triste e maledetta realtà di Scampia?

“Sì è triste e maledetta ma oggi Scampia sta cambiando. Si sta creando un’Università di Medicina, si sta ristrutturando la metropolitana. Quando andavo alle superiori vedevo molta gente della mia età prendere strade maledette. Quindi ho capito che dovevo fare qualcosa di diverso”.

Fai anche il fotomodello, vero?

“Ho fatto foto per negozi, alcune agenzie e brand hanno bisogno di pubblicizzare qualcosa, mi chiamano e collaboro con loro”.

Quale consiglio daresti a chi vuole diventare influencer o fashion blogger?

“La cosa più importante è crederci dall’inizio. Consultare i siti internet dove è spiegato come crescere e creare engagement. Seguo Mariano Di Vaio e mi ispiro a lui”.

Ti piacerebbe andare in TV?

“Sì, mi piacerebbe partecipare a qualche reality show come ‘L’Isola dei Famosi’ o ‘Uomini e Donne’, sarebbe bello.

Qual è il tuo maggior difetto?

“Che non ammetto i miei errori anche se mi accorgo di sbagliare”.

E il tuo più grande pregio?

“L’altruismo. Cerco sempre di mettere prima gli altri di me. A volte mi impegno anche per persone che non conosco”.

Qual è il sogno più grande di Christian Musella?

“Il sogno lo vedo irraggiungibile. Un sogno è un sogno ma poi ti svegli. Un mio desiderio o obiettivo è intraprendere la carriera dello spettacolo. Poi passo dopo passo ci saranno nuovi obiettivi e desideri da intraprendere”.

