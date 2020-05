Ludovica Pagani, in costume più esplosiva che mai – FOTO

Ludovica Pagani, gli scatti della influencer bergamasca ormai fanno furore su Instagram: forme da capogiro in costume per lei

Si avvicina l’estate, con la bella stagione la speranza di tutti è quella di poter tornare alla normalità dopo gli ultimi mesi in cui l’epidemia di coronavirus ci ha costretti a rivedere le nostre abitudini. Gli ultimi segnali sono incoraggianti, c’è ancora da tenere duro per un po’. C’è la voglia, in ogni caso, di riprendersi, appena sarà possibile, i nostri spazi.

Ludovica Pagani, che schianto in vasca

Una volontà che la splendida Ludovica Pagani incarna alla perfezione. La influencer bergamasca è ormai una delle celebrità su Instagram, i suoi scatti fanno davvero girare la testa. Non ci si stancherebbe mai di ammirarla e lei ogni volta di più sorprende ed ammalia i suoi followers. L’ultimo scatto in costume fa davvero sognare. Ludovica mostra in questo caso una foto fatta durante uno shooting negli Stati Uniti, in una vasca idromassaggio al sole.

Le forme davvero esplosive della bionda 25enne risaltano come non mai. Non solo simpatia e verve per lei, espressa nelle numerose dirette su Youtube e a mezzo social soprattutto in questi mesi. Ma anche una femminilità prorompente che fa innamorare ad ogni sguardo. Davanti a scatti del genere, è davvero difficile non pensare all’estate, alle spiagge, al sole e al mare.

