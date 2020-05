Lo spavento di Mara Venier sul marito Nicola Carraro. C’entra un episodio molto, molto difficile, avvenuto prima dello scoppiare dell’emergenza epidemia

Sono sposati dal 2006 e Mara Venier e suo marito Nicola Carraro si amano tantissimo. I due vivono insieme e si godono anche i loro nipotini. Molte volte lui, produttore cinematografico, ha fatto mostra di tutto l’amore che nutre per la conduttrice televisiva veneziana difendendola dalle critiche di qualche hater sui social network.

L’emergenza sanitaria in corso ha portato ‘Zia Mara’ a preoccuparsi molto per il suo Nicola, a causa sia della sua età non più verdissima (78 anni) ed anche per alcune sue patologie pregresse ai polmoni. “Ha avuto dei problemi di natura respiratoria nello scorso mese di dicembre” aveva raccontato lei. “Una forte polmonite”, dice la Venier a Libero. “Soffriva molto e la cosa mi ha letteralmente distrutta. Si trovava a Santo Domingo, tutto è nato da una febbre che però non voleva più saperne di andare via. Poi ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale”.

Mara Venier marito, la difficile situazione vissuta da Nicola Carraro

Visualizza questo post su Instagram Grazie ragazzi ❤️ #rai #lamiameravigliosasquadra ❤️ Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 6 Mag 2020 alle ore 3:05 PDT

“Una volta in Italia, lo hanno visitato al ‘Gemelli’ e dalle lastre era grave. Ma ce l’ha fatta”. Il sospetto di Mara Venier sul marito, ed anche di altri, è che Carraro abbia avuto il Coronavirus, ben prima dello scoppiare della crisi nello scorso febbraio. Ora però è tutto risolto ed è questo che conta. Nel frattempo è giunta una notizia ufficiale che riguarda ‘Domenica In’.

La trasmissione di punta di Rai 1 andrà avanti in diretta ogni settimana fino al prossimo 28 giugno, per la gioia dei tanti fans dello storico e longevo programma.

