Lei è sempre stata ammirata per la sua bellezza, oltre che per le capacità attoriali. La splendida Martina Stella oggi è così.

Vi ricordate di Martina Stella? Di lei si cominciò a parlare già nel 2001, quando appena 16enne prese parte al film di Gabriele Muccino ‘L’Ultimo Bacio’. Da allora la notorietà è entrata di prepotenza nella sua vita e specialmente gli aspetti legati alla vita sentimentale hanno destato la curiosità di tanti.

Dopo alcune storie con i vari Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani, c’è stata una relazione con Gabriele Gregorini nel 2011, grazie al quale poi ad ottobre del 2012 è nata la figlia Ginevra. La bambina vive proprio con la madre e con il nuovo compagno di lei, il procuratore sportivo Andrea Manfredonia. Lui e Martina si sono sposati nel 2016 a Sutri.

Martina Stella, lei è sempre bellissima

Intervistata dal quotidiano ‘Il Tempo’, Martina ha parlato di come sta passando la quarantena. “Di solito il lavoro di entrambi impedisce a me ed a mio marito di passare il tempo che vorremmo insieme. Ma questa purtroppo infelice situazione ha comportato comunque qualche aspetto positivo. Ovvero lo stare a casa in famiglia tutti insieme”. Ma all’attrice mancano la madre la sorella, così come il mare e gli amici. Per quanto riguarda la figlioletta, “cerco di incoraggiare quelle che sono le sue passioni. Ovvero lo sport e la musica”.

Nel frattempo lei continua a mostrare un fisico mozzafiato, come fosse l’eterna ragazzina che ha fatto innamorare in tantissimi agli inizi degli anni 2000.

