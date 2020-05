L’uso di un integratore, ora ritirato dal commercio dall’Agenzia spagnola per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione, sarebbe la causa della morte di un uomo.

L’Agenzia spagnola per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione (AESAN) ha emesso un provvedimento urgente per il ritiro immediato dal commercio di alcuni integratori. La drastica decisione è stata presa dopo il decesso di uomo che sembrerebbe essere avvenuto proprio a seguito dell’assunzione dell’integratore.

LEGGI ANCHE –> L’Oms sul Covid-19:Potrebbe non sparire mai come l’Hiv

L’integratore incriminato

L’integratore che sarebbe responsabile della morte dell’uomo è nello specifico quello con la dicitura Hydroxycut Hardcore Next Gen, in commercio sotto il marchio MuscleTech. A causare il decesso è stata un’insufficienza epatica fulminate che ha compromesso il quadro clinico del consumatore nel giro di poco tempo. Il prodotto, di cui esistono diversi tipi, è realizzato negli Stati Uniti dalla International Ingredients e viene commercializzato principalmente online. A lanciare l’allarme è stata l’Agenzia spagnola per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione che ha esteso l’allerta oltre i confini iberici. Proprio perché commercializzato online infatti, il rischio riguarda non solo la Spagna ma tutto il mondo. L’azienda che vende tale prodotto definisce i suoi integratori MuscleTech “realizzati usando solo ingredienti di elevata qualità” in questo modo è riuscita a farli rientrare fra le migliori vitamine e sostanze usate per il potenziamento delle prestazione del corpo. Tali prodotti sono infatti al momento considerati nell’eccellenza fra gli alimenti dietetici e gli integratori sportivi per il bodybuilding.

LEGGI ANCHE -> La paga dei virologi dopo l’intervento in tv: polemiche in arrivo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Alla linea MuscleTech appartengono anche barrette alimentari e altro che continuano ad essere tranquillamente proposte ai clienti.