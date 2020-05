Padre uccide il figlio disabile e poi si suicida

È successo a Carpi, in provincia di Modena: un uomo di 69 anni avrebbe ucciso il figlio 37 enne disabile e poi si sarebbe tolto la vita.

Orrore a Carpi, in provincia di Modena: un uomo di 69 anni avrebbe ucciso suo figlio disabile, soffocandolo con un sacchetto di plastica sulla testa. È successo in una villetta in via Longhena. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di omicidio-suicidio: il padre avrebbe prima ammazzato il figlio 37 enne e poi si sarebbe tolto la vita, ma non è ancora chiaro in che modo si sarebbe suicidato. La moglie, che era precedentemente uscita per fare la spesa, ha trovato la porta di casa chiusa al suo ritorno.

La donna ha chiamato i vigili del fuoco e quando la porta è stata riaperta c’è stato il drammatico rinvenimento. Sul posto sono sopraggiunti in sanitari del 118, i carabinieri e gli uomini della Scientifica.