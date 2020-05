Paolo del Debbio: età, carriera, moglie e figli del giornalista

Paolo del Debbio, chi è il conduttore e giornalista del programma Dritto e Rovescio. Età, carriera, moglie, figli, curiosità e tutto quello che c’è da sapere

Paolo del Debbio è uno dei più noti giornalisti Mediaset. Da anni lavora tra le redi di Berlusconi e diversi sono i programmi, quasi sempre di attualità e politica, che ha condotto in questi anni. Attualmente è il conduttore di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento giornalistico che va in onda ogni giovedì su Rete 4.

È un giornalista che si è molto impegnato sul campo, attivo molto in politica. Ma ci sono tantissime curiosità che pochi conoscono sul conduttore di Dritto e Rovescio. Quelle che riguardano la sua carriera, non solo nel mondo del giornalismo, e la sua vita privata.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista.

Paolo Del Debbio, dalla carriera alla vita privata

Paolo Del Debbio, classe 1958, è nato a Lucca il 2 febbraio. Il giornalista si è laureato in Filosofia presso l’Università della Santa Croce di Roma e dal 1998 ha lavorato per la società Fininvest Comunicazioni come Coordinatore centro Studi tanto che poi ne diventa assistente all’Amministratore Delegato.

È nel 2001 che si iscrive all’albo dei Giornalisti Pubblicisti, ma nella sua carriera va anche oltre. Paolo del Debbio è infatti anche insegnante universitario come professore a contratto presso l’Università IULM di Milano. Qui insegna Etica ed Economia.

Nota è la sua collaborazione per il Giornale anche se la sua popolarità arriva nel 2009, quando insieme a Federica Panicucci conduce Mattino Cinque e continuerà a farlo per altre due edizioni. Nel 2012, infatti, arriva la conduzione del celebre Quinta Colonna, talk show politico di grande successo in onda in prima serata su Rete 4. Tra le altre trasmissioni che ha condotto anche Dalla vostra parte e Perché si perché no. Fino al marzo del 2019 in cui ha iniziato a condurre il fortunato Diritto e rovescio.

Oltre il giornalismo, Paolo Del Debbio non ha mai nascosto il suo interesse per la politica. Nel 1994 è stato addirittura uno dei promotori della nascita di Forza Italia. Nel 1995 ha provato anche la carriera politica vera e propria candidandosi come presidente alle elezioni regionali della Toscana per il Popolo delle Libertà. È stato inoltre assessore per le periferie e la sicurezza del comune di Milano durante la giunta di Gabriele Albertini. Dai primi anni Duemila poi ha abbandonato la carriera politica vera e propria per dedicarsi al giornalismo e alla tv.

La vita privata del conduttore

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata le informazioni non sono molte. Nel 1988 ha sposato una delle manager della Mediaset, Gina Nieri. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Maddalena, nel 1989, e Sara, nel 1992. La coppia ha poi divorziato ma tra di loro i rapporti sono buoni.

Dopo il suo divorzio poco si sa della sua vita privata, se ci siano stati altri amori o meno. Oggi però Paolo del Debbio si dice single convintissimo: “Una donna mi deve piacere molto, mi deve colpire fisicamente. Mica faccio un’opera di carità, no?” ha raccontato al settimana Chi.

“Direi che preferisco le more, ma la cosa importante è che mi piaccia a livello fisico: deve essere una questione di pelle, vera attrazione – ha svelato – E poi, l’occhio vuole la sua parte, certo, ma vorrei anche che fosse una donna autonoma, e venisse incontro alle mie esigenze e ai miei interessi”.