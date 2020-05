Tragedia in Austria: ragazza perde la vita mentre fa il bagno

Una ragazza di 11 anni di origini austriache muore mentre fa il bagno nella sua vasca. Il movente dell’omicidio ha dell’incredibile

La nuova moda per i giovani del 2020 è senza dubbio la tecnologia. L’utilizzo smisurato di tablet, pc e smartphone è all’ordine del giorno, tanto da diventare un tutt’uno con il gestore umano. La tecnologia è diventata una nuova potenziale possibilità di collegamento con il mondo esterno, coltivando i legami sociali a distanza. Ma il più delle volte si perdono di vista quei punti di riferimento della realtà in cui ci si trova mentre la nostra mente è proiettata all’attenzione dello schermo digitale.

Oggi la morale alla gioventù è l’esempio di una ragazzina di 11 anni, di origini austriache attratta in maniera forsennata dal suo smartphone mentre fa il bagno nella vasca di casa. La brezza di non distaccare neanche un secondo lo sguardo dal cellulare per dar spazio alla sua privacy le risulta fatale.

L’incredibile omicidio dell’11enne di Dornbirn in Austria

La ragazza è rimasta fulminata gettando nello sconforto la sua famiglia. La carica elettrica dell’apparecchio ha fatto scintille una volta entrata in collegamento con la schiuma d’acqua che traboccava dalla vasca, lasciando senza vita il corpo della giovane adolescente.

La morte è avvenuta sul colpo, ma i suoi familiari si sono accorti dell’omicidio solo dopo aver gridato il suo nome dietro la porta del bagno chiusa a chiave. La madre della ragazza ha chiamato in soccorso lo zio, vicino di casa che ha forzato la serratura del bagno.

Il corpo della ragazza, sprofondato nella laguna d’acqua è stato dunque recuperato e sottoposto ad interventi continui di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei sanitari e della polizia. I tentativi infruttuosi dello zio hanno accertato la morte fulminea in tutti i sensi.

Ora la polizia indaga sul misfatto della ragazza di Dornbirn, mentre l’autopsia conferma il decesso a causa di una scossa elettrica dovuta al cavo di ricarica del cellulare in prossimità della vasca.