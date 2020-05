Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 15 maggio

La Protezione civile, nella giornata di oggi venerdì 15 maggio diramerà il bollettino in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

In attesa del bollettino della Protezione Civile, riportiamo i dati sull’epidemia della giornata di oggi diffusi dal Ministero della Salute. Stando a quanto riporta Gedi, il numero degli attualmente positivi è 72.070 . Il numero dei guariti è giunto a 120.205. Anche le terapie intensive hanno registrato un alleggerimento: 808 i pazienti ad oggi. I decessi, invece, hanno raggiunto le 31.610 unità. I casi di contagio complessivi dall’inizio dell’emergenza in Italia sono 223.885.

IN AGGIORNAMENTO

Bollettino Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di giovedì 14 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile reso noto come di consueto il bollettino sull’epidemia da Covid-19 in Italia. I soggetti positivi erano scesi a 76.440. I casi totali dall’inizio dell’emergenza a ieri erano 223.096. Salito anche il numero dei guariti giunto a 115.288. Il bilancio dei decessi si era aggravato per un totale di 31.368. Infine, continuavano a calare i ricoveri nelle terapie intensive: i pazienti erano 855, 38 in meno di ieri.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 di mercoledì 13 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di mercoledì 13 maggio ha comunicato che i soggetti positivi erano 78.457, mentre i casi totali erano saliti a 222.104. Il numero dei guariti aveva raggiunto le 112.541 unità. Registrato anche un nuovo calo per quanto riguardava i ricoveri nelle terapie intensiva: 893. Infine, purtroppo, erano saliti i decessi per un totale di 31.106 vittime.

Attilio Fontana: “Lombardia ha contenuto bene, siamo tra le migliori Regioni”

“Riaperture dal 18 maggio? Verrà effettuata un’analisi attenta della situazione e quelle che sono le garanzie sanitarie. Faremo un ampliamento delle aperture solo nel caso in cui ci sia la certezza della garanzia sanitaria“. Queste le parole del presidente della Lombardia Attilio Fontana che ha parlato nel corso della conferenza stampa al Palazzo Pirelli di Milano per presentare il progetto Riparti Lombardia.

In forza di quest’ultimo sarebbe previsto anche un tour per ascoltare le necessità maggiori del territorio lombardo, il più colpito dall’emergenza coronavirus. Come riporta la redazione di Sky Tg24, il governatore ha aggiunto che per riaprire bisognerà trovare un giusto equilibrio tra necessità economiche e sanitarie spiegando, dunque, che una risposta in merito potrà arrivare solo dopo aver letto le linee guida dell’Inail ed il provvedimento governativo.

In merito alla situazione vissuta in queste settimane dalla Regione, Fontana ha affermato che il sistema sanitario della Lombardia ha contenuto bene il coronavirus.

Focolaio nell’Ospedale di Budrio: attivate misure per il contenimento

Sarebbero 28 i soggetti risultati positivi al Covid-19 all’interno dell’Ospedale di Budrio, in provincia di Bologna. I contagiati sarebbero 4 visitatori e 16 operatori (2 dottori, 9 infermieri, 4 Operatori Socio Sanitari, 1 addetto alle pulizie).

All’esito della scoperta il nosocomio ha immediatamente adottato le misure d’emergenza per isolare il focolaio. A comunicarlo, riporta la redazione di Bologna Today, l’Ausl. Dei contagiati, prosegue la nota dell’Ente, gli operatori sanitari sono stati allontanati dal posto di lavoro mentre i pazienti sono stati trasferiti nei reparti riservati ai soggetti affetti da Covid.

Riaperture dal 18 maggio, l’allarme: “Si rischia seconda ondata di contagi”

Si avvicina la data del 18 maggio, giorno in cui in alcune regioni, salvo sorprese, potrebbero essere riaperte ulteriori attività commerciali compiendo un altro passo in avanti verso la normalità dopo la crisi provocata dall’emergenza coronavirus. Per stabilire tali riaperture bisognerà valutare i dati di monitoraggio attesi per ieri da parte del Ministero della Salute. In merito la Fondazione Gimbe, dopo un’accurata analisi, ha lanciato un allarme secondo la quale si potrebbe rischiare una seconda ondata di contagi. Per la fondazione, difatti, sarebbe ancora presto per stabilire se la fine del lockdown abbia portato benefici in termini epidemiologici.

“Se da un lato i numeri alimentano l’ottimismo – commenta il Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta– e invitano ad anticipare riaperture di attività e servizi, dall’altro bisogna essere consapevoli che l’epidemia è ancora attiva, che in Italia si stimano 3-4 milioni di persone contagiate e che i soggetti asintomatici rappresentano una fonte certa di contagio“.

