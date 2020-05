Amici Irama, chi è: vita privata e carriera del cantante che ha partecipato alla 17esima edizione del talent più famoso della televisione

Irama è uno dei cantanti più famosi degli ultimi anni. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2019 pochi mesi dopo essere uscito da Amici di Maria De Filippi, ma la sua carriera non è stata sempre tutta rosa e fiori. Infatti ha vissuto momenti difficili prima di riuscire a riscuotere successo.

LEGGI ANCHE –> Corrado Formigli, chi è: età, carriera, vita privata del conduttore

Nel 2016 ha partecipato a Sanremo Giovani con Cosa Resterà, non ha vinto ma si è fatto conoscere e ha guadagnato l’affetto di tantissimi fans. Quando la sua carriera ha cominciato a peggiorare, ha strappato il suo contratto discografico per ricominciare daccapo. Ha deciso di presentarsi ad Amici, ha ottenuto un banco e lì è riuscito ad ottenere popolarità. Ha vinto il programma e, l’anno successivo, si è presentato al festival di Sanremo.

Lui è un bravissimo cantautore e durante Amici ha dato modo di dimostrarlo. Ha scritto brani come “Che vuoi che sia” che parla di una storia d’amore tra un uomo e una donna malata di leucemia e “Un giorno in più” per il suo papà. “Respiro” per la sua amata nonna persa qualche anno fa. Con Nera ha conquistato le classifiche delle hit estive due anni fa. In seguito è uscito il suo album “Giovani” che ha riscosso un grandissimo successo.

LEGGI ANCHE –> Carlotta Mantovan: chi è la moglie di Fabrizio Frizzi, carriera e vita privata

Dopo anni di successo adesso torna ad Amici per mettersi nuovamente in gioco. Stasera, su Canale Cinque, avremo finalmente modo di rivedere il ragazzo con le piume.