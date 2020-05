Curiosità su Anna Foglietta, chi è: età, carriera e vita privata

Anna Foglietta chi è: età, carriera e vita privata. Una grande passione per la recitazione e una forte famiglia al suo fianco

Anna Foglietta, classe 1979, segno Ariete, tanto amata dagli italiani per la sua bravura al cinema e in televisione. Tutti la conoscono per aver interpretato ruoli importanti per La squadra, Cosa vuoi che sia, La Mafia uccide solo d’estate e Perfetti sconosciuti. La sua passione più grande è la recitazione ed è molto legata alla famiglia. È nata a Roma, ha un fratello maggiore e i suoi genitori sono di origine napoletana. Il suo sogno da bambina è sempre stato quello di diventare un’attrice. Così, fin dai tempi dell’università ha cominciato a lavorare a teatro, riuscendo anche a pagarsi gli studi. In seguito, ha deciso di recitare a tempo pieno. Esordisce come attrice nella serie televisiva La squadra, dove interpreta l’agente Anna De Luca, poi, la sua carriera continua con Distretto di Polizia, Nessuno mi può giudicare, Colpi di fulmine, Perfetti sconosciuti e molti altri progetti.

Anna Foglietta, vita privata

Anna Foglietta ha avuto una relazione con Enrico Silvestrin, un suo collega di Distretto di Polizia. Oggi l’attrice è legata sentimentalmente al promoter finanziario Paolo Sopranzetti, suo marito dal 2010. Da lui, Anna Foglietta ha 3 figli: Lorenzo (2011), Nora (2013) e Giulio (2014). Per lei i figli sono al primo posto. La sua famiglia è tutto e l’aiuta anche nella sua carriera: marito e figli la sostengono e non la ostacolano mai. Tramite la sua pagina Instagram, Anna Foglietta pubblica spesso foto, video e news riguardanti la sua vita privata e la sua carriera professionale. Ma l’attrice usa soprattutto i social per portare l’attenzione dei suoi fan anche su cause umanitarie e temi più seri. È presidente della onlus Every Child is my child, un progetto che fa della tutela del minore la sua priorità.

Il suo sogno nel cassetto è quello di mettersi alla prova al cinema, nelle vesti di produttore.