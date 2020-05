Attilio Fontana: “Lombardia ha contenuto bene, siamo tra le migliori Regioni”

Ieri il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato, nel corso della conferenza per presentare il progetto Riparti Lombardia, dell’emergenza coronavirus e delle possibili riaperture.

Nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, si è tenuta una conferenza stampa al Palazzo Pirelli di Milano per presentare il progetto Riparti Lombardia. Si tratta di un’iniziativa della Regione finalizzata a raccogliere ed ascoltare le testimonianze e cercare di far ripartire l’economia dopo l’emergenza coronavirus. Nel corso della conferenza, il governatore Attilio Fontana ha parlato del sistema sanitario lombardo, che a suo avviso, avrebbe fatto bene rispetto ad altre regioni italiane.

Emergenza coronavirus, il presidente della Lombardia Fontana: “Il nostro sistema sanitario ha fatto bene, anche meglio di altre regioni”

“Riaperture dal 18 maggio? Verrà effettuata un’analisi attenta della situazione e quelle che sono le garanzie sanitarie. Faremo un ampliamento delle aperture solo nel caso in cui ci sia la certezza della garanzia sanitaria“. Queste le parole del presidente della Lombardia Attilio Fontana che ha parlato nel corso della conferenza stampa al Palazzo Pirelli di Milano per presentare Riparti Lombardia.

Il progetto per far ripartire la regione prevede anche un tour per ascoltare le necessità maggiori del territorio lombardo, il più colpito dall’emergenza coronavirus. Come riporta la redazione di Sky Tg24, il governatore ha aggiunto che per riaprire bisognerà trovare un giusto equilibrio tra necessità economiche e sanitarie spiegando, dunque, che una risposta in merito potrà arrivare solo dopo aver letto le linee guida dell’Inail ed il provvedimento governativo.

Sistema sanitario Lombardia: per Fontana gestita bene emergenza

In merito alla situazione vissuta in queste settimane dalla Regione, Fontana ha affermato che il sistema sanitario della Lombardia ha contenuto bene il coronavirus. In merito ai dati che, sin dall’inizio dell’emergenza, vedono la Lombardia come la più colpita dal Covid-19, il governatore spiega che il dato importante è quello dell’indice di contagio. “Come indice di contagio noi siamo tra le migliori Regioni, al pari del Veneto e poco sotto la Valle d’Aosta. Non ci dobbiamo –riporta Sky Tg24- far spaventare dai numeri perché noi siamo 10 milioni“.

Il presidente lombardo ha poi concluso spiegando che il dato sull’indice del contagio dimostrerebbe come le scelte per contrastare il virus abbiano dato risultati positivi: “Oggi l’indice R0 è 0.53, contro la media nazionale che è intorno dello 0.70“.

