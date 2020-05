Il pangolino non ha consentito il passaggio del nuovo Coronavirus dal pipistrello all’uomo.

Gli studiosi e ricercatori dell’Istituto di Guandgond di risorse biologiche applicate, guidati da Jinping Chen hanno scoperto che non è il pangolino la causa diretta del Coronavirus. Sono quindi stati scagionati anche essendo dei portatori naturali di coronavirus. Non sono però la causa diretta della recente epidemia di Covid-19 nell’essere umano. Prosegue dunque la ricerca sull’animale in cui c’è stata la mutazione che ha permesso il salto di specie. Per eliminare i sospetti sul pangolino, i ricercatori hanno raccolto il genoma di un Covid-19 identificato in due gruppi di pangolini malesi malati.

Il virus del Covid-19 non è venuto fuori dal pangolino

In tal modo hanno visto che il loro virus è sì geneticamente unito al virus SarCov2 e a un gruppo di Covid-19 del pipistrello, ma le loro analisi danno conferma che il virus del Coronavirus non sia venuto fuori direttamente dai pangolini. “I pangolini potrebbero essere l’ospite naturale dei betacoronavirus, con un potenziale sconosciuto di infettare gli esseri umani. Ma il nostro lavoro non supporta l’ipotesi che il SarsCoV2 si sia evoluto direttamente dal coronavirus dei pangolini”.

Detto in altre parole, secondo gli autori della ricerca, è possibile che altri Coronavirus circolassero nei pangolini, ma non questo del Covid-19.